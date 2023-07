EOK premeeris juunioride EM-il kolm medalit võitnud Eneli Jefimovat viiekohalise summaga

EOK president Urmas Sõõrumaa avaldas Jefimovale ja tema treenerile palju tänu. „Eneli saavutused nõnda noores eas on vapustavad – ainuüksi juunioride EM-idelt on ta võitnud kuus kulda, kaks hõbedat ja pronksi. See näitab sihikindlust, tahtejõudu, aga ka väga suurt pühendumist. Soovin Enelile, tema treenerile ja kogu ujumiskoondisele edu ka peagi Jaapanis toimuvatel täiskasvanute maailmameistrivõistlustel,“ ütles Sõõrumaa.