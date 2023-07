Kes on tänavuse hooaja parim rallisõitja? Tänak edestab pingereas Neuville'i, aga esikolmikusse ei mahu

Portaal kirjutab eestlase kohta: „Ott Tänaku kauaoodatud M-Sporti naasmine pole ilmselt andnud päris nii häid tulemusi, kui ta ise või meeskond oleks lootnud, aga MM-sarjas on ta ikkagi kolmandal kohal ja Evans jääb pärast seitset etappi kõigest punkti kaugusele.

DirtFish jätkab: „Monte oli küll keeruline, aga Rootsis oli ta täiesti hiilgav, kui võttis vastu kõiki ootusi võidu ja haaras viivuks MM-sarjas esikoha. Kolme Hyundais veedetud hooaja jooksul ei suutnud ta seda näiteks kordagi. Kruusarallid on olnud seni aga auto nõrkuseks. Mehhikos oli turboga probleeme, mis rikkus kohe alguses ta võistluse ära ning pärast seda pole Tänak ja Puma suutnud tõestada, et neil oleks masin, millega rallisid võita.

„Eesti ja Soome on samas kaks rallit, kus Tänak on alati hiilanud, mis tähendab, et võime näha vägevat tagasitulekut,“ lisas ralliportaal.