Kliimasõdalasi toetanud Hamilton sai kriitikat. „Kui neile otsa sõidetakse, siis saab planeet millestki päästetud.“

Nimelt rääkis Hamilton enne üleeelmisel nädalavahetusel toimunud Briti GP-d, et rahumeelsed Just Stop Oil protestijad on vormelivõistlustele igati oodatud.

„Mina ja mu meeskond oleme keskendunud keskkonna säästmisele. Me usume sellesse, mille nimel inimesed võitlevad ja viime need muudatused ka meie spordialal ellu,“ lausus Hamilton, kes on ise korduvalt kliimaprobleemidele tähelepanu juhtinud.

Samas andis vormeliäss mõista, et protestiaktsioonide juures peab suur rõhk olema ka turvalisusel: „Me ei soovi nende ega kellegi teise elusid ohtu seada. Kui meeleavaldus peaks aset leidma, siis loodetavasti ei juhtu see võistlusrajal.“

„Ma toetan alati neid, kes võitlevad selle nimel, mida usuvad, aga kõik peab olema turvaline,“ lisas ta.

See ajas aga harja punaseks tunnustatud spordikolumnistil Martin Samuelil, kelle hinnangul tegi Hamilton valesti, et sel viisil kliimaaktivistide tegevust takka kiitis.

„Lewis Hamilton mõistab Just Stop Oili üllast eesmärki. Ta ei pane ilmselgelt pahaks ka seda, kui nad takistavad teil äriga tegeleda, lapsi kooli viia, tööd teha või haiglat külastada. Isegi juhul, kui teie olete see, kes operatsiooni läbi viib. Kõik on hästi seni, kuni nad ei peata inimesi, kes tähtsate asjadega tegelevad. Nagu näiteks vormel 1 sõitjad,“ ironiseeris Samuel The Timesi veergudel.

„Charles Darwin võib samas muidugi vastu vaielda, et kui protestiaktsiooni käigus vormelirajale maha istuda ja auto sulle otsa sõidab, siis see on looduslik valik. Planeet saab millestki päästetud, isegi kui see pole nafta. Ometi ei lakka see üllatamast, kui rohelised mõned inimesed on: kuni hetkeni, mil see neid tegelikult mõjutama hakkab,“ lisas ta.

F1 sari jätkub aga juba sel nädlavahetusel, kui Ungaris sõidetakse hooaja 11. etapp.

