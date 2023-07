OTSEBLOGI JA FOTOD | Rally Estonia: Tänaku masinal tekkisid testikatsel tehnilised probleemid, auto toodi ralliparki tagasi

Autoralli MM-hooaja kaheksandale etapile on end kirja pannud 53 võistluspaari 24 riigist. WRC ekipaaže on stardis kaheksa. M-Sporti esindavad Ott Tänak ja Pierre-Louis Loubet, Toyota eest stardivad Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ning Takamoto Katsuta ja Hyundai värvides sõidavad Thierry Neuville, Esapekka Lappi ning Teemu Suninen.

Lisaks Tänakule saavad Eesti fännid kaasa elada veel stabiilselt WRC2 klassis Robert Virvesele ja Craig Drew'le (Suurbritannia) ning Georg Linnamäele ja James Morganile (Suurbritannia), kes sõidavad vastavalt Ford Fiesta ja Hyundai i20-ga. Samas klassis on end üles andnud ka Egon Kaur/Jakko Viilo (Škoda Fabia R5), Priit Koik/Kristo Tamm (Škoda Fabia evo) ja Kaspar Kasari/Rainis Raidma (Škoda Fabia).

Tänak sai testikatset läbida vaid korra, sest eestlase Ford Puma Rally1 masinal tekkisid tehnilised probleemid. M-Sporti pealik Rich Millener teatas Delfile, et pole veel teada, mis probleem Tänaku mootorit kimbutab. „On võimalik, et tegu on tõsise probleemiga,“ sõnas britt. Auto tuuakse hooldusparki tagasi.