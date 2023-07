OTSEBLOGI JA FOTOD | Rally Estonia: Tänak kerkis päeva lõpuks esikümne kannule, kaht liidrit lahutab 3 sekundit

Kui otseblogi kohe ei avane, oota pisut või värskenda lehte! Rally Estonia edasine ajakava on blogi all.

Rally Estonia 2023 ajakava:

Laupäev, 22. juuli:

Raadi Mõisapargis toimunud SS1 (3,35 km) võitis Tänak, kes edestas 0,6 sekundiga Evansit ja Lappit. Kuna aga eestlasel on all viieminutiline ajatrahv, jagavad liidrikohta just Evans ja Lappi. Rovanperä jääb duost maha vaid 0,1 sekundiga. „Ma ei oska midagi öelda. Mida pikemaks tänane päev läheb, seda valusam see on. Meie tiitlivõimalused olid õhukesed, aga see oli korralik hoop kubemesse,“ rääkis pettunud Tänak avakatse järel 5-minutilisest ajatrahvist.