Eesti jalgpallikoondislane Georgi Tunjov leidis Itaalias uue tööandija

Pescara näol on tegemist klubiga, kes kuulunud ka Itaalia kõrgliigasse, kuid alates 2017. aastast on mängitud madalamatel tasemetel. Eelmise hooajal lõpetas Abruzzo regiooni klubi Serie-C-s põhihooja kolmandal kohal, kuid play-off'is langeti poolfinaalis konkurentsist.

Pescara peatreeneriks on legendaarne Zdenek Zeman, kes on varasemalt juhendanud näiteks nii AS Romat, Rooma Laziot kui ka Napolit.