Ülipikk seeria sai läbi! Maailma esinumber Carlos Alcaraz lükkas Novak Djokovici Wimbledoni troonilt

Kolmas sett kuulus Alcarazile 6:1. Kuigi seisu poolest tundub sett ühepoolne, kestis see tegelikult tund aega. Murranguliseks osutus viies geim, mis kestis 26 minutit! 1:3 seisul päästis Djokovic kuus murdepalli ning omas ise kuut geimpalli, aga lõpuks pani paremuse maksma ikkagi Alcaraz. Kaks järgmist geimi võitis maailma esinumber juba kindlalt.

Wimbledon sai tänasega seega uue tšempioni. 20-aastane Alcaraz on ühtlasi vanuselt kolmas noorim Wimbledoni turniiri võitja.

20-aastasele Alcarazile oli see karjääri teiseks suure slämmi võiduks. Maailma esinumber võidutses ka mullu US Openil. Need ongi olnud tema ainsad kaks korda jõuda suurel slämmil esikohamängule ehk finaalides pole ta veel kaotust pidanud tunnistama.