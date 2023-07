Eesti käsipalli U19 naiskond lõpetas Klaipeda turniiri võiduga Bulgaaria üle

Peatreener Martin Noodla oli võidu Bulgaaria vastu rahul: „Vähemalt võidu saime kätte, millega on miinimum ülesanne täidetud. Tervikuna suvist tsüklit vaadates, siis osalesime Läti ja Leedu turniiridel. Kahjuks mõned mängijad loobusid koondise esindamisest, mõningaid vaevasid vigastused. Lõpp läks ka natuke keeruliseks, sest põhimõtteliselt olid kõik vasaksisemised mängijad rivist väljas. Suures plaanis vaadates, siis oma taset me välja ei mänginud. Tehniliste vigade kogus, mida suutsime teha, see on ebamõistlikult suur. Taktikaliselt vaadates, siis kõik oskused on meil olemas, kõik, mida saime enne mänge ära teha, selle me ka ära tegime. Seetõttu ei saa vaid tulemusi vaadata hinnangute andmisel. Vaadata tuleb mängijate individuaalseid oskusi, platsinägemist jne, siin on tõsiseid probleeme. Vaadates sööte, olukordade tajumist, need oskuseid jäävad meil mängudes nõrgaks, eriti kui mängukiirus ka peaks kasvama,“ võttis peatreener Martin Noodla naiskonna tegevuse kokku.