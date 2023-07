Gedly Tugi võitis U23 EM-il hõbemedali! Kas Rasmus Roosleht alistab 8000 punkti piiri?

Odaviskes viskas Roosleht juba avakatsel uue hooaja tippmargi 61.24. Teisel katsel sai ta kirja 60.14 ning kolmandal nihutas ta hooaja isikliku rekordi 62.36-ni. Nii on Rooslehel üheksa alaga koos 7347 silma. Isikliku rekordi graafikut edestab ta juba 173 punktiga. Rooslehe 1500 meetri jooksu isiklik tippmark on 4.49,11. 8000 punkti teenimiseks tuleks tal joosta aeg 4.44 kanti.

Tema peamised konkurendid kolmandale kohale ehk hollandlane Sven Roosen ja sakslane Marcel Meyer said odaviskes kirja vastavalt 60.38 ja 57.71 meetrit. Nii tõusis Roosleht 7347 punktiga üldarvestuses kolmandaks, kuid vahed on väikesed. Hollandlane Roosen kaotab talle 30 ja sakslane Meyer 43 punktiga. Nii Rooseni kui Meyeri 1500 m jooksu ajad on aga selgelt paremad. Rooseni tippmark on 4.18,43, Meyeril 4.27,26. Kui Meyer suudab joosta isikliku rekordi tempos, liigub ta ca 8060 punkti suunas. Roosen koguks isikliku rekordi tempos ligi 8140 silma.