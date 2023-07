DELFI VIDEO | Kui kaua suudab spordiajakirjanik joosta Premium liiga kohtunike tempos?

„Antud jooksutest on kasutuses ülemaailmselt ning kõik FIFA (ehk Rahvusvahelise jalgpalliliidu) kohtunikud peavad olema selle enne sügist edukalt sooritanud, et rahvusvahelisele staatusele üldse pretendeerida. Seega on tegu esimese „tõkkega“ et jalg üldse ukse vahele saada,“ kirjutab Premium liiga abikohtunik ja üks kohtunike füüsilise ettevalmistuse eest vastutaja Maikel Mikson testi tulemustega saabunud e-kirjas.