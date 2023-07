Harry Maguire’i jaoks on paistmas lootusekiir

Sportsmail kirjutab, et 30-aastase Maguire’i vastu on nüüd huvi tundmas West Ham United , kes oleks valmis pakkuma Inglismaa koondislasele mänguaega.

Maguire on nüüd aga valiku ees. West Ham Unitediga liitudes peaks Maguire oma palganumbris kõvasti alla tulema. Kui omal ajal maksis ManUnited keskkaitsja eest umbes 85 miljonit eurot, siis nüüd sooviksid nad tema eest saada veidike üle 40 miljoni euro.

West Hamil on pärast Declan Rice müümist (Londoni Arsenal maksis Rice’i eest 117 miljonit eurot) raha piisavalt ning praegu otsitaksegi mängijaid, kellega võistkonda tugevadada. ManUnitedi mängijatest on West Hami radaril veel poolkaitsja Scott McTominay ning ründaja Anthony Elanga.

Briti meedias on varasemalt kirjutatud, et ManUnited soovib sel suvel rahaks teha 13 mängijat. Eesmärgiks on koguda ligikaudu 120 miljonit eurot, mille eest saaks soetada uusi mängumehi. ManUnited ei ole hakanud aga kedagi jõuga välja suruma ning seda ei tehta väidetavalt ka Maguire’iga.