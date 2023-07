Wimbledoni meeste finaal. Kas Alcaraz suudab rikkuda Djokovici hämmastavad seeriad?

Maailma teine reket Novak Djokovic läheb täna jahtima karjääri kahkesandat Wimbledoni ja 24. suure slämmi tiitlit – mõlemad oleksid rekordi kordamised. Djokovic ja Carlos Alcaraz on olnud sel aastal meeste tennise kaks silmapaistvamat mängijat ja konkureerinud omavahel maailma esireketi positsioonile. „Ta on näljane nagu ka mina, nii et teeme sellest finaalist peo,“ ütles serblane poolfinaali järel.

Djokovic on triumfeerinud nii tänavuse aasta Austraalia lahtistel kui ka Prantsusmaa lahtistel, tõustes sellega mööda Rafael Nadalist, kes on karjääri jooksul võitnud 22 slämmitiitlit. Nüüd vajab ta veel üht tiitlit, et tõusta samale pulgale Margaret Courti kõigi aegade rekordiga, milleks on 24 triumfi.