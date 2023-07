Ukraina tippvehkleja hukkus rindel, ukrainlased boikoteerivad venelaste osalemise tõttu MM-i

Inside The Games kirjutab, et Borejko surm pingestab veelgi olukorda vehklemismaailmas. Vehklemise puhul on tegemist spordialaga, kus Venemaa ja Valgevene sportlastel on lubatud individuaalvõistlustel suurele areenile naasta. See on viinud aga korraldajate poolt mitme jõuproovi tühistamiseni.