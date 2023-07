Egert Jõesaar saavutas parakergejõustiku MM-il kuuenda koha

„Tugevas konkurentsis saavutatud kuues koht on hea, aga tulemusega rahul olla ei saa - eesmärgiks oli seatud 2-3 meetrit pikem kettakaar, see jäi täitmata,“ tõdes Jõesaar. „Järgmine eesmärk on võistelda hooaja teises pooles nii palju kui võimalik ja püstitada uus isiklik rekord.“