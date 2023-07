Lionel Messi tulevik sai lõpuks ametliku kinnituse. Lahti läks tõeline maania

Kui Messi teatas, et tema karjäär jätkub Miamis, siis põhjendas ta otsust sellega, et USA-s saab ta elada veidike rahulikumat elu. Viimased päevad ongi näidanud, et Messi proovib seda teha, kuid ka USA-s on huvi jalgpallurite vastu aina enam tõusmas. Väidetavalt elab Miamis ja selle ümbruses koguni 100 000 Argentina päritolu inimest ehk huvist tema vastu siiski puudust tulla ei tohiks.