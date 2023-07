Steven Gerrard tõusis suurima palgaga peatreenerite edetabelis neljandaks. Kes on esikolmikus?

Liverpooli jalgpalliklubi legendist Steven Gerrardist sai hiljuti Saudi Araabia võistkonna Al-Ettifaqi peatreener. Nüüd kirjutab Suurbritannia meedia, et Gerrardi ühe aasta palgaks on koguni 17,6 miljonit eurot. Selle näitajaga on ta maailma suurima palgaga peatreenerite edetabelis neljandal kohal.