Eesti U18 korvpallikoondis alistas kontrollkohtumises Gruusia eakaaslased

Peatreener Kris Killingu sõnul oli see hea ettevalmistus enne 21. juulit algavat poiste U18 B-divisjoni EM-i. „Eesmärk oli enne EM-i koguda enesekindlust ja seda me võiduga ka saavutasime,“ vaatas ta otsa turniirile, kus Eesti alagrupivastased on Rumeenia, Ukraina, Holland, Kosovo ja Iirimaa.