KUULA | Stuudios mees, kes lävib tööalaselt Šveitsi rattalegendi Fabian Cancellaraga

Tänasel päeval töötab Reigo Rosenberg Šveitsi kõige kõvemas profitiimis Tudor Pro Cycling Team. Võistkonna omanik on Šveitsi rattalegend Fabian Cancellara isiklikult – kahekordne olümpiavõitja, neljakordne maailmameister, kolmekordne Paris-Roubaix võitja, auhinnakapis ka Milano – San Remo ja Ronde van Vlaandereni trofeed jne. Nad puutuvad tööalaselt kokku ning loomulikult ei jäta saatejuht küsimata, milline mees on Cancellara inimesena, ja sinna lisaks isikliku kogemuse põhjalt veel mõni värvikas seik.

Loomulikult on huvitav vestelda erinevate tiimide taustast. Kui suur võib olla vahe tiimide igapäevases toimimises, võtame kasvõi mehaanikute töö vaatevinklist. Reigo Rosenbergil on olemas kogemus ka väiksemast Šveitsi meeskonnast Swiss Racing Academy ja Norra kõige kõvemast tiimist, praegu Tour de France'il võistlevast Uno-X Pro Cycling meeskonnast.

See, kuidas üks noor Eesti mees jala profitiimide ukse vahele sai on omaette huvitav lugu. Tuleb olla järjekindel, vajadusel saata laiali sadu e-kirju ja kui tekib niidiots, siis sellest kinni võtta, mitte olla liiga valiv.

Rattasporti on Rosenberg ka ise teinud, aga alustas üsna hilises eas, alles 16-aastaselt. Nõmme Rattaklubis, mis hilisemalt liitus CFC Spordiklubiga, Kert Martma käe all. Varasemalt mängis jalgpalli, kuid põlved tegid haiget ning kehaliseks liigutamiseks tuli leida alternatiiv. Nii see jalgrattasport uue väljakutsena ellu tuli.