„Kui hooaja eel treeneritega maha istusin, siis ütlesin neile, et minu eesmärk on olla EM-il kõige teravamas vormis. Kuna USA-s üks hooaeg järgneb kohe teisele, siis ma ei tahtnud olla töss ja treenerid seadsid selle järgi plaane,“ tõdes reedel seitsmevõistluses U23 EM-pronksi võitnud Pippi Lotta Enok, et Soomes toimuv võistlus oli tema selle hooaja põhieesmärk.