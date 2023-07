Ajalugu on tehtud ja nähtud. Wimbledoni meistriks tuli Marketa Vondrousova, kes hoiab maailma edetabelis alles 43. kohta. Tahaks öelda neid tavalisi lauseid: „Milline finaal.“, „Parim võitis“ jne, aga paratamatult jääb seda matši vaadates suhu mõru pill – emotsioonid on sootuks teised. Loomulikult mittemiski ei võta Vondroušovalt ära seda triumfi ning tema nimi on igaveseks All England Clubi tenniseklubi seinal. See on iga tennisisti lapsepõlveunistus, mille nimel aastaid vaeva nähakse. Bravo!