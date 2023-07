Wimbledoni naiste üksikmängu finaali võitis ajalugu teinud Vondroušová

„Ma ei tea, mis toimub. Imeline tunne! Olen elanud väga palju üle, eelmine aasta olin [randme] vigastusega eemal ja olin siin turistina. Ja nüüd see... tennis on hullumeelne ala!“ oli finaali järel Vondroušová sõnatu.

Finaali alustas paremini tuneeslanna Jabeur, kes murdis esimesest kolmest Vondroušová servigeimist kaks ning ta sai sellega kätte 4 : 2 edu. Kuid siis jooksis mullu nii Ameerika lahtiste kui ka Wimbledoni finaalis kaotusega leppinud aafriklanna mäng kokku. Oma järgmises kahes servigeimis teenis väga palju lihtvigu teinud Jabeur kokku vaid ühe silma ja Vondroušová võitis 41 minutit väldanud seti 6 : 4.

„Väga-väga raske... see on mu karjääri kõige valusam kaotus,“ ütles matši järel läbi pisarate Jabeur, kes on nüüd kaotanud kolm suure slämmi turniiri finaali. „Ma ei anna alla, vaid tulen tugevamana tagasi.“