Nõlvak ja Tiisaar piirdusid MK-etapil alagrupimängudega

Tiisaar ütles peale turniiri lõppu, et suures plaanis ei saa kaotustega rahul olla, aga samas on paremaks läinud viimasel ajal peavalu tekitanud elemendid. „Paljud asjad, mis on viimasel ajal liimist lahti olnud, näitasid paranemise märke. Aga üldiselt veidi rusub selline hooaja keskpaik, kui mänguvõite lihtsalt ei tule – kas siis ülinapilt või mitte nii napilt nagu seekord. Oleme harjunud juba palju paremat võrkpalli mängima,“ sõnas ta.