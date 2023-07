Rally Estonial on stardis ka üle 60 Eesti meistrivõistlustel osalejat

„Rõõm on tõdeda, et koduse autoralli MM-etapi raames sõidetavale autoralli Eesti meistrivõistluste etapile registreerus üle 60 võistluspaari. Kodustel meistrivõistlustel osalejad saavad end Lõuna-Eesti teedel võrrelda maailma paremikuga ja kindlasti on see väärt kogemus kõigi jaoks. Rally Estonia korraldajad on ette valmistanud head katsed ja loodetavasti jagub põnevust igasse klassi nagu kolmel eelnevalgi etapil,“ sõnas Eesti Autospordi Liidu spordidivisjoni juht Kuldar Sikk.