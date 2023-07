VIDEO | Soome noorte jalgpalliturniiril toimus massikaklus

Helsingi politsei teatas täna, et juhtunu osas alustati kriminaaluurimist. Esialgsetel andmetel tekkis konflikt pealtvaatajate vahel. Sotsiaalmeediasse postitatud videost on näha, kuidas kümned lapsed üksteist käte ja jalgadega löövad.

Helsingi Cupi tegevjuht Kirsi Kavanne ütles väljaandele Ilta-Sanomat, et korraldajad ei saanud kaklust ära hoida.

„Kurb, et selline asi juhtus. Meil on väga kahju. Kahjuks ei oleks me turvalisuse osas midagi rohkemat teha saanud. Väljakute kõrval peaks olema rohkem korrakaitsjaid,“ rääkis ta.