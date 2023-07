Ons Jabeur: Tuneesia „õnneminister“ toob lootust ja rõõmu

Ajaloolisest Ksar Hellali linnast pärit 28-aastane naine on läbinud pika tee. Riigis, kus jalgpall on kuningas ja tennis vaeslapse rollis, on Jabeur võitnud kõikide tuneeslaste südamed oma suure edu ja soojusega.

„Kuidas on võimalik seda naeratust mitte armastada?“ rääkis Slim Belhaj, Briti tuneeslane, kes peab ennast Wimbledoni finalisti „superfänniks“.

„Teistel mängijatel pole mingit lugupidamatust ja nad on keskendunud ainult tulemusele,“ kehitas ta õlgu, öeldes, et Jabeuri võime ühendada emotsioonid oskustega muudab ta ainulaadseks ja imetletavaks. „Isegi tema vastased armastavad teda ja ta on enamiku praeguste ja endiste mängijatega väga hea sõber.“

Tõepoolest, iga kord, kui tuneeslane jõuab suurturniiri viimastesse etappidesse, väljendavad teised mängijad kiiresti oma toetust ja kasvavat põnevust.

Isegi Arina Sabalenka, keda Jabeur poolfinaalis võitis õnnitles tuneeslannat. „Suured õnnitlused uskumatu esituse puhul. Ma vihkan sind praegu, aga sa tead, et ma armastan sind niikuinii! edu finaalis, sul on see käes,“ kirjutas ta Twitteris.

Kui Jabeur kaotas eelmise aasta Wimbledoni finaalis Jelena Rõbakinale, oli ta silmanähtavalt muserdatud. Täna avaneb tal suur võimalus teha vigade parandus. „See matš on minu jaoks vaatamiseks ikka veel liiga valus,“ ütles Jabeur pärast veerandfinaalis saadud võitu sama vastase üle. „Wimbledon on ainuke turniir, mida olen alati tahtnud võita. Loodan seda seekord teha.“

30 aastat tagasi Inglismaale kolinud Jabeuri fänn Belhaj rääkis, et kogu Tuneesia peatub, kui Jabeur astub laupäeval peaväljakule. „Kui Ons mängib, täidavad inimesed kohvikuid, restorane ja korraldavad sõpradega pidusid,“ ütles ta. „Ta on meie ainus lootus kuldmedalile või suurele sporditiitlile, ta annab meile lootust ja rõõmu – ta on uskumatu inimene.“