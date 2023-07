Naiste tennis saab uue slämmivõitja. Kas muinasjutulise lõpu saab Jabeuri või Vondroušova turniir?

Tuneeslanna finaali pääs on üks uskumatumaid lugusid tänavuse aasta Wimbledonil. Ta kaotas avaseti nii kolmandas ringi Bianca Andreescule, veerandfinaalis Jelena Rõbakinale ja poolfinaalis Arina Sabalenkale. Seejuures viimases matšis oli ta ka teises setis 2 : 4 kaotusseisus, kuid ometigi on ta siin – Wimbledoni finaalis. Jabeur on publiku poolt palavalt armastatud ja tegemist on ääretult sümpaatse inimesega. Millise lõpu see lugu saab?