VIDEO | Täpsuskütt! Rekordi purustanud naiste NBA täht jättis meeste tulemused kaugele selja taha

Nii meeste kui ka naiste NBA-s on kolmepunktivisete võistluse formaati korduvalt muudetud. Viimastel aastatel on kõigil võistlejatel kasutada 27 viset, millest 16 annavad ühe punkti, üheksa nn. moneyballi kaks punkti ja kaks meeter kolmesejoonest eemal asuvat palli kolm punkti. Kokku on võimalik teenida 40 punkti.