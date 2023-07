Maailma esireket jõudis Wimbledonis finaali, ees ootab taaskohtumine Djokoviciga

Kui Djokovic jahib kokku kaheksandat ja viiendat järjestikust Wimbledoni tiitlit, siis Alcaraz pole Inglismaa suure slämmi turniiril veel finaali jõudnud. Alcaraz on suure slämmi finaalis mänginud korra: mullusel US Openil, mille ta norralase Casper Ruudi vastu ka võitis.

Djokovic ja Alcaraz kohtusid viimati tänavuse French Openi poolfinaalis, kus jäi serblane peale 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Kaks meest on omavahel mänginud kaks korda, mõlemal on kirjas üks võit.

„Ta on väga raske vastane, aga ma võitlen. Usun endasse ja usun, et suudan teda siin võita,“ vaatas Alcaraz finaali suunas. „Novaki vastu mängida on eriline, aga see on finaal. Siin pole aega karta ega väsinud olla. Vaatame, mis (pühapäeval) saab.“