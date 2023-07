Ott Tänak Rally Estonia eel: meie ettevalmistus on olnud üsna intensiivne

„Võrreldes viimase etapiga Keenias ootab Eestis ees hoopis teistsugune väljakutse,“ lisas meeskonna pealik Richard Millener . „See on üks hooaja kiireimaid etappe ning tänavu meie jaoks ka üks kõige tähtsamaid: tegu on Oti koduralliga. Teame, et saame kogu nädalavahetuse vältel eestlastelt suurt toetust.“

Millener sõnas samuti, et ettevalmistus, mille sisse mahtus ka Lõuna-Eesti ralli, on järgmiseks MM-etapiks olnud põhjalik. „Fantastiline oleks näha Otti kodus edukalt võistlemas, mis on ka meie eesmärk. Usun ka, et Pierre-Louis Loubet on siin tugev tänu kogemustele viimasest kolmest aastast seal. Eesti on ilus ja fantastiline riik, me ei jõua ära oodata, et sinna naasta,“ rääkis britt.