Vägevat seeriat jätkav Novak Djokovic jõudis Wimbledonis taas finaali: 36 on uus 26

Avasetis murdis Djokovic esimesel võimalusel Sinneri pallingu ning läks 2:0 juhtima. Seda edu serblane enam käest ei andnud ning avasett kuulus talle numbritega 6:3. Teises setis nähti samuti üht murret, kui Djokovic pääses ette 3:1. Taas hoidis serblane edu ning võitis teise seti 6:4.

Viimaseks jäänud kolmandas setis kumbki mängija vastase servigeimi võita ei suutnud. Nii läks sett kiiresse lõppmängu, kus Sinner pääses ette 2:0 ja 3:1. Djokovic mängis vahe tagasi ning 4:4 seisult võttis serblane kolm järjestikust punkti. Kohtumine kestis kokku kaks tundi ja 46 minutit.

STATISTIKA:



„Poolfinaal on alati väga tasavägine mäng. Arvan, et lõppskoor ei peegelda platsil toimunut, matš oli väga lahtine,“ rääkis Djokovic mängujärgses teleintervjuus. „Jannik tõestas, miks ta on uue põlvkonna üks liidritest ja maailma üks parimaid mängijaid.“

Djokovic usub, et mängib karjääri parimat tennist. „Tunnen, et 36 on uus 26. Tunne on väga hea, mul on palju motivatsiooni,“ jätkas serblane.

36-aastane Djokovic jahib Wimbledonis kaheksandat tiitlit. Ta on maailma vanimal suure slämmi turniiril olnud võitmatu juba 34 matši järjest. Serblane on Wimbledonis jäänud alistamatuks järjest alates 2018. aastast (2020. aastal jäi turniir koroonapandeemia tõttu ära - K.R.) ehk võitnud tiitli viimasel neljal korral. Varasemalt on ta Wimbledonis triumfeerinud ka aastatel 2011, 2014 ja 2015.

Kui Djokovic jahib järjekordset Wimbledoni võitu, siis Sinner mängis elus esimest korda suure slämmi poolfinaalis. Teises poolfinaalis kohtuvad hispaanlasest maailma esinumber Carlos Alcaraz ning Daniil Medvedev (ATP 3.).