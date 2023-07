Eesti neidude U17 võrkpallikoondise peatreener EMi esimesest poolest: oleme hästi võidelnud ja häbeneda pole meil midagi

Nüüd on põhifookus suunatud Gruusiale, et sealt võidupunktid võtta, ent lihtne ei ole seegi ülesanne, sest Gruusial on kirjas 3:2 võit Serbia vastu. „Gruusiat analüüsime väga tõsiselt, sest tahaks neid ikka näpistada ja eks me teame, et Poola või Itaalia on ülitugevad. Samas on nende vastu samuti äge mängida. Järgmine vastane Holland on mänginud samuti hästi, Serbiast saadi jagu 3:0, Poolale kaotati 2:3. Kaotama ei lähe me ei Hollandile ega kellelegi teisele,“ ütles Tatrik, lisades, et füüsiliselt peavad mängijad vastu.