Rasva pälvis juunioride MM-il 17. koha, Savitsch 43.

„Jään oma võistlusega rahule. Ujumine on tavaliselt minu trumpala ja see õnnestus hästi,“ ütles Savitsch võistluse järel. „Rattadistantsil ei olnud üksinda jäämise hirmu, sest minuga koos oli vahetusalast väljujaid palju. Tegime ühiselt kõvasti tööd ja jõudsin teise vahetusalasse 34. kohal. Jooksudistantsil sujus esimene ring kenasti, kuid seejärel läks raskeks. Küllap oli palju jõudu ja jaksu jäänud rattarajale. Kokkuvõttes olen õnnelik, et sain võistelda maailma parimatega ja julgustan teisigi osalema, kellel on kahtlusi ja kartusi nii suurejoonelise võistluse ees.“