Playboy kutsus Saksmaa populaarseima jalgpalluri alastifotode sessioonile

Saksamaa ajaleht Bild teatas neljapäeval, et Playboy soovis Gwinnist teha alastifotosid.

„Ma austan Playboyt kui ajakirjanduslikku toodet, kuid eelistan väljakul esineda jalgpallurina,“ ütles Gwinn Saksamaa meediale. „Üldiselt olen arvamusel, et on olulisemaid teemasid, millest arutada, eriti kui algamas on jalgpalli MM.“