30 000 rallivaatajal on vaja raja ääres ka viisakalt kempsus käia. Kuidas seda korraldada?

„Usun, et paljudel meist on aastatetaguseid kogemusi mõne suurema väliüritusega, mis jäi meelde ennekõike seetõttu, et seal oli mingi probleem vetsus käimisega – kas olid seal hiigeljärjekorrad, korrastamata välikäimlad, puudu kätepesuveest või juhtus midagi muud. Mis ürituse programmis täpselt oli, võib jääda mälestuses isegi ähmasemaks,“ sõnab Cramo müügijuht Kaur Adamson. Et selliseid kogemusi jäävalt minevikku jätta, arendab ehitusrendifirma Cramo Eesti suurimat välikäimlate parki, mille debüüt toimuski 2022. aasta Rally Estonial.

Kujutlege olukorda: rallimaailma üks tippsündmus toimub Lõuna-Eestis umbes 4000 ruutkilomeetril. 30 000 pealtvaatajat liiguvad 100 kilomeetri ulatuses edasi-tagasi, et näha kiiruskatseid võimalikult lähedalt. „Väga oluline oli, et igal katselõigul oleks piisavalt sanitaartehnikat – välikäimlaid koos kätepesu võimalusega –, et pealtvaatajad saaksid kiiresti asja ära ajada ja tagasi raja äärde,“ ütleb Adamson. Paljud ralli pealtvaatamisalad asuvad eramaadel ja põldudel, kus puhtuse pidamine on väga oluline. Cramo meeskond kogus sündmusele kokku 350 moodsat välikäimlat ja veel 800 rendiseadet, sealhulgas generaatorid, valgustus jms. Ei maksa unustada, et suvekuud on ka ehituses kiired ajad ning välikäimlaid on vaja samal ajal eri ehitusplatsidele üle Eesti. See tähendab, et plaanimisega tuleb alustada võimalikult vara, et sündmuse jaoks oleks kõik vajalik ikkagi olemas. Selleks oli olulisel kohal tarneplaan, mis võimaldas kokku koguda suure hulga välikäimlaid üle kogu Eesti.