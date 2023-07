Lappi: Eestis ja Soomes sõidetakse kogu aeg gaas põhjas

Thierry Neuville tuleb Rally Estonial starti neljandat korda ning on parimal juhul lõpetanud katsumuse teise kohaga. Koos kaardilugeja Martijn Wydaeghega soovitakse tulevaseks hooajaks hoogu juurde saada.

„Rally Estonia on minu jaoks igal aastal väljakutseid pakkuv sündmus. Kiired ja laiad teed tähendavad, et keskmine kiirus on väga suur. Tuleb olla täielikult keskendunud, et end autos mugavalt tunda. Sellel rallil on õiget tasakaalu raske leida,“ rääkis belglane.

Esapekka Lappi on parimal juhul lõpetanud Rally Estonia kolmanda kohaga. Poodiumikonkurentsis oli soomlane ka mõne nädala eest Keenias, kuid laupäevasel võistluspäeval katkestati purunenud veovõlli tõttu.

Soomlase sõnul sarnaneb ralli kiiruse poolest Soome ja Tšiili etappidega. „Sõidustiil on kas täisgaas või pidurdamine – vahepealset ei ole. Tavaliselt on Kesk-Euroopa rallidel vaja teistmoodi sõita, aga Eestis ja Soomes pannakse gaas põhjas ja see ongi suurim erinevus. Minu arvates on üks peamisi väljakutseid see, et raja kasutamine on siin väga erinev - saab lõigata võsast ja kasutada põllu olemasolu,“ analüüsis Lappi.

Teemu Suninen on Eestis poodiumile tulnud korra, kui lõpetas Rally2 masinaga teisel kohal. Soomlane osales ka möödunud nädalavahetusel toimunud Lõuna-Eesti rallil, kus lõpetas Ott Tänaku järel teisel kohal.

Rally Estonia kuulub Sunineni lemmikrallide sekka. „Olen sellest juba pikka aega unistanud ja teinud kõvasti tööd, et jõuda tagasi tippklassi. Siin on suurepärane olla. Tavaliselt on Rally Estonia üks kiiremaid rallisid kogu kalendris. See on nagu sprint! Rada on tavaliselt üsna pehme, nii et haardetase on tõesti kõrge. Minu peamine eesmärk on tuua tiimile head punktid, kuid selleks peab head tempot näitama. Kui tunne on hea, siis pingutame tugeva tulemuse nimel,“ rääkis Lappi ralli eel.

Rally Estonia toimub järgmisest neljapäevast kuni pühapäevani Lõuna-Eesti teedel.