F1 etapp Madridis? „Olen veendunud, et leping allkirjastatakse peagi“

Messi „Ifema“ täitevkomitee president José Vicente de los Mozos on veendunud, et leping allkirjastatakse peagi, teatas Europapress .

Motorsport.com väidab samuti, et leping on lähedal, kuid küsimus on selles, mis saab Barcelonas toimuvast Hispaania GP.

Neil on leping F1-ga aastani 2026. Sarja tegevjuhi Stefano Domenicali sõnul on vähetõenäoline, et samas riigis toimub ühel kalendriaastal mitu etappi. „Ma arvan, et Euroopas on võistlusi, mida saab tulevikus läbi viia rotatsiooni põhimõttel, mitte kaks ühe aasta jooksul, vaid üle aasta,“ rääkis ta.