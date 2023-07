Tragöödia: Austraalia tipprattur sai treeningul veokilt löögi ja hukkus

Lamberti õde Tara ütles avalduses, et kogu perekond on juhtunust suures šokis. „Ta oli väga armastatud ja jumaldatud poeg, vend ja onu,“ kirjutas ta.

Lambertiga samas meeskonnas X-Speedil võistlev Sebastian Heldahl on samuti juhtunust šokeeritud. „Ma olen sõnatu. See on maailma raskeim võistlus. Ta oli alati rõõmsameelne ja suutis kuidagi negatiivsed emotsioonid naeruks ja naeratuseks muuta,“ meenutas ta.

Teade Lamberti surmast jõudis ka Tour de France’ile. „Eile kaotasime ühe väga hea mehe. Minu mõtted on tema perekonna ja kogu Lääne-Austraalia rattakogukonnaga. See on üsna väike kogukond, kuid see on nagu suur perekond ja ma olen seda uudist kuuldes tõeliselt šokeeritud,“ rääkis praegu suurturniiril võistlev Jai Hindle.