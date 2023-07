„Skandaal ja spionaaž!“ Serbia meedia on Hispaania tennisetähe isa tegevusest šokeeritud

Maailma esireket Carlos Alcaraz ja maailma teine ​​Novak Djokovic on mõlemad jõudnud tänavuse aasta Wimbledon poolfinaali ja kõik viitab sellele, et nad kohtuvad finaalis.

Alcaraz ise ei tee olukorrast suurt numbrit. Tema arvates on see täiesti normaalne. „Mu isa on suur tennisefänn. Ta mitte ainult ei vaata minu matše, vaid tuleb siia tennisekeskusesse hommikul kell 11 ja läheb koju kell 10 õhtul. Ta vaatab kõigi matše ja treeninguid, mitte ainult minu oma. Kindlasti on ta ka Djokovici treeningul käinud ja seda filminud, kuid vaevalt see mulle mingi eelise annab,“ rääkis Alcaraz hispaania meediale.