VIDEO | Lajal pääses Chicago Challengeril veerandfinaali ja liigub elu esimese suure slämmi turniiri poole

Avasetis nähti ühte servimurret, mille tegi seisul 3 : 3 Uchiyama. Sellest jaapanlasele piisas, et 6 : 4 setivõit endale kindlustada. Kahes järgmises setis ei jätnud Lajal Uchiyamale vähimatki võimalust. Kahe murde toel kuulsid need numbritega 6 : 2, 6 : 2 eestlasele. Matš kestis kaks tundi ja 24 minutit.

Lajalil on käimas hetkel tähtis periood, kuna 31. juulil läheb lukku US Openi suure slämmi turniirile pääsevate mängijate nimekiri. Veerandfinaali pääsemisega on eestlane tõusnud jooksvas edetabelis juba 230. kohale.