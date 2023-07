Talvel kergejõustikus tähtajatu tegutsemiskeelu saanud Mehis Viru tuli EMiks Soome tribüünile

Mehis Viru oli kolmikhüppevõistluse ajal treenerist abikaasa Kersti Viru kõrval ja pärast igat Eliise Anijala katset selgitas ta oma naisele soorituse tehnilisi nüansse ning varsti suhtles too hoolealusega.

Kuluaarivestlustes on varemgi vihjatud, et Mehis Viru vilistab tegutsemiskeelule, kuid nüüd nägi Õhtulehe reporter, kuidas ta karistust eirab.

Anijalg ise rõhutas, et tema treener on Kersti Viru. „Tean, et Mehis Virul oli pealtvaatajana pilet ostetud, aga tema tõesti mind ei juhendanud.“