JÄÄHOKI | Hokihundi suvelaager inspireerib noori sportlasi mitmekülgsete treeningutega

Suvelaagri fookus on jäähoki, kuid lisaks pakutakse lastele ka teiste spordialade treeninguid. Koostöös Unibet Arenaga saime treenida suures sisehallis ja mängida erinevaid pallimänge, mis lastele väga meeldisid. Kevin Renno Võitlusspordi Akadeemia Arigatos ning Viimsi Tigers Gymi poolt toimusid ka taipoksi treeningud, kus lapsed õppisid julgust, distsipliini ja vastupidavuse tähtsust.

Laager on andnud lastele võimaluse õppida uusi oskusi ja avastada uusi spordialasid ning luua sõprussuhteid eakaaslastega. Väga vahva on ka korraldajana kogeda, et erinavd koostööpartnerid tulevad rõõmuga kaasa.