Rauno Sappinen leidis uue tööandja

Neljapäeval teatas Iisraeli jalgpalliklubi Jeruusalemma Hapoel, et nad sõlmisid Sappineniga aastase lepingu ning osapooltel on võimalus seda veel kahe hooaja võrra pikendada. „Mul on väga hea meel liituda selle suurepärase klubiga. Annan endast kõik, et aidata meeskonnal oma eesmärke saavutada, ja olen uue alguse eel väga põnevil,“ ütles eestlane klubi pressiteenistuse vahendusel.