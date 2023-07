DELFI VIDEO | Maileen Nuudi: kuna olen kõik noorteklassid võitnud, ootasin täiskasvanute tiitlit väga!

Järgmisel nädalal mängib Eesti tenniseparemik Pärnus toimuval 25 000-dollarilise auhinnafondiga ITF-i turniiril, kus esimene paigutus on hetkel tšehhitaril Sara Bejlekil (WTA 204.). Malõgina on asetatud neljandana. Nuudi, Koskel ja Elisabeth Iila said Pärnusse vabapääsmed.