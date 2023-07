VIDEOLUGU | Kuidas aafriklasest sai narvalane. Üle kümne aasta Narvas elanud Irie teekond piirilinna kangelaseks

Tänaseks on ta Narvas elanud juba üle kümne aasta, rajanud sinna pere ning ei kavatse sealt nii pea lahkuda. „Arvatakse, et Narvas on agressiivsed inimesed, aga tegelikult ei ole, nad on lahked. Sa pead siia tulema ja elama, siis tunned, kas nad on head või mitte,“ räägib Elevandiluurannikult pärit Irie. Tema armastus Narvaga on vastastikune.