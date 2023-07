Paide Linnameeskonna tähtmängijat ootab pikk vigastuspaus

Neljapäeval kinnitas Paide Linnameeskond, et tolles matšis välja vahetatud Saarmat järgmistel kuudel väljakul ei näe. „Eilne ülivõitluslik eurolahing Fääridel lõppes meie Robile paraku rangluumurruga, mis jätab ta pikemaks ajaks jalgpalliväljakutelt eemale. Soovime kogu klubiga talle kiiret taastumist. Teame ja usume raudkindlalt, et tohutu võitlejahingena seljatab Robi vigastuse ning tuleb sügisel tugevamana tagasi,“ kirjutasid nad sotsiaalmeedias.

See on meistriliigas seitsmendat kohta hoidvale Paidele kõva hoop nii eurosarja kui kohalike mängude vaates. Meeskond tänavu löönud Premium liigas 20 mänguga vaid 16 väravat – Saarma on löönud neist kuus ja teinud lisaks neljale eeltöö ehk tema jalg on mängus olnud enam kui pooltel tabamustel.