Ott Tänak ja teised ralliässad annavad sel nädalavahetusel kuuma Inglismaal

Goodwood Festival of Speed on iga-aastane motospordifestival, kus tänapäevased ja ajaloolised võidusõiduautod võtavad mõõtu erinevatel aladel. Programmis on mäkketõusu ja drifti kõrval näiteks ka mõõduvõtt metsavahelisel rallirajal. Oma masinatega on kohal nii Toyota, Hyundai kui ka M-Sporti meeskonnad.