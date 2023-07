Järjekordne üleminek naftariiki? Saudi Araabia klubi asus jahtima Liverpooli legendi

Hendersoni vastu on viimasel ajal hakanud aga huvi tundma Eesti koondislase Karol Metsa endine koduklubi Al-Ettifaq, mille uus peatreener on Liverpooli legend Steven Gerrard. The Guardiani teatel ei kippunud Henderson esialgu Liverpoolist lahkuma, kuid Saudi Araabiast pakutav palk on pannud inglase üleminekut kaaluma. Nimelt pakub Al-Ettifaq mängijale kaheaastast lepingut, mis tooks talle sisse 400 000 naela nädalas. Tema praegune palk on kaks korda väiksem.