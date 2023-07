Inglismaa jalgpallitähe pihtimus: seitsme aasta vanuselt hakkasin suitsetama, kaheksaselt narkot müüma

„Kui olin kuue-aastane, kasutati mind seksuaalselt ära. Selleks oli mu ema sõber. Ema oli alkohoolik,“ rääkis ta jalgpallilegend Gary Neville'i podcast'is The Overlap.

„Mind saadeti Aafrikasse, et distsipliini kasvatada. Siis saadeti mind tagasi. Seitsmesena hakkasin suitsetama, kaheksasena narkootikume müüma. Üks vanem inimene ütles, et politsei ei pea rattaga sõitvat poissi kinni. Ja nii ma siis sõitsin, jalgpall ratta peal ja narkootikumid selle all peidus,“ meenutas Alli.