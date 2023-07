EM-i pronksimees Janek Õiglane lõpetas Tallinnas pika võistluspausi

Kas Õiglane teeb kümnevõistluses kaasa ka augustis Budapestis peetaval MM-il, on veel lahtine. Praegu on ta maailma edetabelis 21. kohal, eestlastest on ta reitingus Karel Tilga, Maicel Uibo ja Johannes Ermi järel neljas. MM-ile pääseb ühest riigist maksimaalselt kolm kümnevõistlejat. Seisu parandamiseks vajab Õiglane 29.-30. juulil Kadrioru staadionil peetavatel Eesti meistrivõistlustel korralikku tulemust. MM-i norm on 8460 punkti.