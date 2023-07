OTSEBLOGI | Levadia alustab euroteekonda Slovakkias

Eurosarjas teenitud võitude arvult on Levadia ajalooliselt kõige edukam Eesti klubi. Kahe mängu kokkuvõttes on seljatatud kokku 12 vastast. Viimati saadi konkurendist jagu 2021. aastal, kui Konverentsiliiga avaringis mängiti Gibraltari tiim St Joseph’s üle 4:2.

„Välist survet ma eurosarjas tulemuse näitamiseks ei tunne, aga sisimas on mängijatel see kindlasti sees. Me tahame Euroopas edukad olla, sest eelmine hooaeg meil hästi ei läinud. Kõik teavad seda ja mängijate sees on nälg saavutada esimeses eelringis positiivne tulemus,“ rääkis Levadia kapten Rasmus Peetson mängueelsel pressikonverentsil Soccernet.ee’le.